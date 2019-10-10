Жаилганова Анар Нуралыкызы

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1991 году окончила Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, юрист, специальность «правоведение». В 2003 году окончила Высшую школу банковского дела, факультет финансов и кредита, специализация «налоги и налогообложение». Аспирантка Института государства и права Национальной академии наук Республики Казахстан (1992-1993). Кандидат юридических наук, тема диссертации: «Организационно-правовое обеспечение судебной деятельности в Республике Казахстан».











ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1991 по 1997 годы - Младший научный сотрудник Института государства и права Академии наук Республики Казахстан. Старший консультант по гражданским делам Южно-Казахстанского областного суда (Шымкент).

С 1997 по 1999 годы - Судья Южно-Казахстанского областного суда (Шымкент).

С 1999 по 2000 годы - Заместитель начальника, начальник Управления анализа, совершенствования судебной системы Департамента организации деятельности судов Министерства юстиции Республики Казахстан. Старший эксперт государственно-правового отдела Администрации Президента Республики Казахстан.

С 2000 по 2004 годы - Советник председателя Верховного Суда Республики Казахстан.

С 2004 по 2008 годы - Судья Верховного Суда Республики Казахстан.

С 2008 по 2018 годы - Член Конституционного совета Республики Казахстан.

С 2018 по 2019 годы - Депутат Мажилиса - членом Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе.

С июня 2019 года - Председатель Агентства по делам госслужбы.

Выборные должности, депутатство: Кандидат в депутаты Мажилиса Парламента РК от партии «Нұр Отан» (03.02.2016), депутат Мажилиса Парламента РК VI созыва от партии «Нұр Отан», Член Комитета по финансам и бюджету Мажилиса Парламента РК (с 24.03.2016)

Награды: Орден «Курмет» (2009); Медали: «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), Юбилейная медаль «10 лет Астане» (06.2008), Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Конституциялық заңдылықты нығайтуға қосқан үлесі үшін» (2014), «Қазақстан халқы Ассамблеясына 20 жыл», «Қазақстан Республикасы Конституциясына 20 жыл»; Нагрудный знак Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы «Үздік мемлекеттік қызметші»; Почетная грамота председателя Верховного Суда Республики Казахстан (1998).

