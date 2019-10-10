Заурбекова Зауре Галимовна
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ОБРАЗОВАНИЕ:
Имеет
степень Бакалавра Казахстанского Государственного Университета по специальности
«Прикладная математика» и Казахского института рынка при Национальном
экономическом университете по специальности «Экономика и менеджмент». Является
кандидатом экономических наук и членом Академии минеральных ресурсов Республики
Казахстан.
ОПЫТ РАБОТЫ:
Начала
свою трудовую деятельность инженером-экономистом и ведущим инженером Казахского
научно-исследовательского института автоматизации процессов планирования при
Госплане Казахской ССР;
C 1994 года работала начальником отдела по решению проблем неплатежей и позднее - заместителем начальника управления промышленной и торговой политики Министерства промышленности и торговли Республики Казахстан;
С 1995 года работала Финансовым Директором и позже - первым Вице - Президентом компании Казхром;
С 2001 года - является Главным Финансовым Директором в Казахстане;В конце 2007 года - назначена на должность Заместителя Главного Финансового Директора ENRC;
В апреле 2014 года - вышла из совета директоров АО "ТНК "Казхром".