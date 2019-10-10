Заурбекова Зауре Галимовна

ОБРАЗОВАНИЕ:

Имеет степень Бакалавра Казахстанского Государственного Университета по специальности «Прикладная математика» и Казахского института рынка при Национальном экономическом университете по специальности «Экономика и менеджмент». Является кандидатом экономических наук и членом Академии минеральных ресурсов Республики Казахстан.



ОПЫТ РАБОТЫ:

Начала свою трудовую деятельность инженером-экономистом и ведущим инженером Казахского научно-исследовательского института автоматизации процессов планирования при Госплане Казахской ССР;



C 1994 года работала начальником отдела по решению проблем неплатежей и позднее - заместителем начальника управления промышленной и торговой политики Министерства промышленности и торговли Республики Казахстан;

С 1995 года работала Финансовым Директором и позже - первым Вице - Президентом компании Казхром;

С 2001 года - является Главным Финансовым Директором в Казахстане;

В конце 2007 года - назначена на должность Заместителя Главного Финансового Директора ENRC;

В апреле 2014 года - вышла из совета директоров АО "ТНК "Казхром".



