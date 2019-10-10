Заппаров Арыстангани Расилханович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Казахский государственный университет им. Аль-Фараби; Юридический институт Академии МВД Республики Казахстан. Полковник полиции.











ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1993 года - работал на различных оперативных должностях среднего и старшего начальствующего состава. Работал на руководящих должностях территориальных подразделений ОВД; Руководителем Управления полиции Енбекшиказахского района ДП Алматинской области, в Управлении полиции Алатауского района ДП г. Алматы, в Управлении полиции г. Степногорск ДП Акмолинской области. Был первым заместителем начальника ДП Актюбинской области.

С 2018 по 2019 годы - Начальник Департамента по противодействию наркопреступности МВД Республики Казахстан.

С апреля по июль 2019 года - Начальник Департамента полиции Кызылординской области.



С июля 2019 года - заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан.