Закарьянов Тулеген Кабыкенович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1983 году окончил Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова по специальности «правоведение», в 2006 году Казахский государственный агротехнический университет им. С. Сейфуллина по специальности «экономика». Является кандидатом экономических наук.



ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал в 1983 году следователем Советского РОВД управления внутренних дел исполкома Целиноградского областного Совета народных депутатов. Занимал должности старшего следователя по особо важным делам Управления внутренних дел исполкома Кокчетавского областного Совета народных депутатов, старшего следователя прокуратуры, помощника прокурора города Кокшетау.

С 1991–2002 год — занимал руководящие должности в коммерческих структурах.

С 2002–2007 год — аким Тимирязевского района Северо-Казахстанской области.

С 2007–2008 год — государственный инспектор Администрации Президента Республики Казахстан.

С 2008–2010 год — заместитель акима Павлодарской области. Заместитель председателя Комитета регионального развития Министерства экономики и бюджетного планирования.

С 2010–2012 год — занимал должность генерального директора ТОО «Москворецкое».

С 2013 года до настоящего времени работал советником Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан.



С 6 мая 2013 - 01 октября 2014 года аким города Петропавловска.

2015 - 2016 год- Руководитель Государственного учреждения «Управление по делам религий города Астаны» ;

С 2016 по 2018 год — руководитель государственного учреждения «Управление коммунального хозяйства города Астаны»

14 февраля 2018 года - назначен акимом района "Есиль" города Астаны





Награжден медалью «Ерен енбегi үшiн».Женат, имеет двоих детей.