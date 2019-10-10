Забелло Дмитрий Александрович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1991 году окончил Оренбургский государственный университет по специальности «Финансы и кредит», квалификация – экономист.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1991-1999 годы - филиал Мосбизнесбанка «Оренбургская дирекция» - работал начальником отдела автоматизации и информатики, начальником отдела банковских технологий;

1999-2004 годы - Оренбургский филиал Банка Москвы - начальник отдела автоматизации, программного обеспечения и телекоммуникаций;

2004-2015 годы – дирекция по Оренбургской области ПАО Банк ВТБ (г. Оренбург). Прошел путь от заместителя управляющего филиалом до руководителя Дирекции;

С 30 ноября 2015 года – председатель правления ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).

В Группе ВТБ с декабря 2004 года.

Фото: пресс-служба банка ВТБ.