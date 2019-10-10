Забелло Дмитрий Александрович
Председатель правления ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1991 году окончил Оренбургский государственный университет по специальности «Финансы и кредит», квалификация – экономист.
ОПЫТ РАБОТЫ:
1991-1999 годы - филиал Мосбизнесбанка «Оренбургская дирекция» - работал начальником отдела автоматизации и информатики, начальником отдела банковских технологий;
1999-2004 годы - Оренбургский филиал Банка Москвы - начальник отдела автоматизации, программного обеспечения и телекоммуникаций;
2004-2015 годы – дирекция по Оренбургской области ПАО Банк ВТБ (г. Оренбург). Прошел путь от заместителя управляющего филиалом до руководителя Дирекции;
С 30 ноября 2015 года – председатель правления ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).
В Группе ВТБ с декабря 2004 года.
Фото: пресс-служба банка ВТБ.