Юрченко Иван Иванович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Казахстанский инженерно-экономический университет.



ОПЫТ РАБОТЫ:

С 2007 по 2009 год — работал главным специалистом Департамента энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматы, затем помощником акима Турксибского района Алматы.

С 2009 по 2012 год — был начальником абонентской службы Костанайской теплоэнергетической компании, инженером Алматинских тепловых сетей.

С 2012 по 2013 год — руководил отделом ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Узункольского района Костанайской области.

С 2013 по 2016 год — работал в Евразийской экономической комиссии, г. Москва.

С 2016 по 2018 год — занимал должность заместителя акима города Кокшетау.

29 октября 2018 года - назначен руководителем управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Акмолинской области

С 2007 по 2009 год — работал главным специалистом Департамента энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматы, затем помощником акима Турксибского района Алматы.

С 2009 по 2012 год — был начальником абонентской службы Костанайской теплоэнергетической компании, инженером Алматинских тепловых сетей.

С 2012 по 2013 год — руководил отделом ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Узункольского района Костанайской области.

С 2013 по 2016 год — работал в Евразийской экономической комиссии, г. Москва.

С 2016 по 2018 год — занимал должность заместителя акима города Кокшетау.