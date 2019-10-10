Ярошенко Виталий Владимирович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Акмолинский аграрный университет, Казахский гуманитарно-юридический университет, Кокшетауский институт экономики и менеджмента.

ОПЫТ РАБОТЫ:

С 2003 года работал в структурных подразделениях центральных государственных органов, курирующих отрасль связи.

В 2015–2017 годы занимал должности заместителя председателя Комитета связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию РК, директора Департамента связи Министерства информации и коммуникаций РК, заместителя Председателя Комитета государственного контроля в области связи, информатизации и СМИ Министерства информации и коммуникаций РК.

В 2017–2019 годы — заместитель председателя Комитета телекоммуникаций Министерства информации и коммуникаций РК.

С февраля 2019 года по май 2019 года - председатель Комитета телекоммуникаций Министерства информации и коммуникаций РК.

С мая 2019 года - председатель Комитета телекоммуникаций Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК.