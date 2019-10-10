Якушев Александр Васильевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

Выпускник переводческого факультета Горьковского пединститута иностранных языков. Свободно владеет французским языком. В 1994 году окончил Институт рынка при Казахской государственной академии управления по специальности "финансы и кредит". В 1993 году прослушал курс "управление активами и пассивами" в Sauthern Metodist University, Даллас, США. Прошел стажировки в банках Societe Generale (1994г.) BCEN EUROBANK (1995 г.), Париж, Франция.

ОПЫТ РАБОТЫ:

Занимает должность Управляющего директора с 1999 года. Одновременно возглавляет Региональную дирекцию и Акмолинский филиал Казкоммерцбанка. Ранее руководил Управлением по Работе со странами СНГ и Балтии.

В банковской сфере работает с 1990 года, в Казкоммерцбанк пришел в 1996 году с должности заместителя Председателя Правления КРАМДСбанка.

Удостоен государственных наград– медалью "10-летие независимости Республики Казахстан" и памятной медалью в связи с 50-летием освоением Целины.