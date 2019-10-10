Якупбаева Юлия Константиновна

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1998 году окончила Казахскую государственную Академию управления.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1998-2002 годы - ведущий, затем главный специалист в Департаменте финансового надзора Национального Банка РК;

2002-2007 годы – эксперт по финансовым вопросам, директор Департамента по рынку ценных бумаг и пенсионному сектору в Ассоциации финансистов Казахстана;

2007-2011 годы – управляющий директор Ассоциации финансистов Казахстана;

2011-2012 годы – заместитель председателя правления Совета Ассоциации финансистов Казахстана;

2012-2013 годы – управляющий директор - член правления НЭПК «Союз «Атамекен». Курировала вопросы финансового сектора, налогообложения, тарифообразования и конкуренции;

2013-2014 годы – советник председателя президиума Национальной палаты предпринимателей РК;

Занимала должности независимого директора-члена Совета директоров ряда компаний, в том числе АО «Казкоммерц Секьюритиз», АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов».

В разные годы являлась членом рейтингового комитета АО «Рейтинговое агентство «РФЦА», Экспертного комитета АО «Казахстанская фондовая биржа».

С января 2014 года – заместитель председателя правления, член правления национальной палаты предпринимателей РК.

Награждена юбилейной медалью к 20-летию Независимости Республики Казахстан, медалью Ассоциации финансистов Казахстана «Лучший финансист» и медалью НЭПК «Атамекен» 2-й степени «За верность делу».