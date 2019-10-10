Якупбаев Рустам Куатович
Председатель правления Цеснабанка
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1998 годы окончил Казахскую Государственную Академию Управления, г.Алматы. Специальность «Банковское дело»;
В 1999 году — Международный Славянский Университет, г. Москва. Специальность «Банковское право»;
В 2000 году — Казахскую Государственную Академию Управления, г.Алматы. Аспирантура. Специальность «Финансы и кредит».
ОПЫТ РАБОТЫ:
1998-2001 годы — специалист, ведущий специалист, главный специалист Департамента банковского надзора Национального банка РК;
2001-2002 годы — начальник отдела аудита ГО и дочерних компаний ОАО «Народный банк Казахстана»;
2002-2003 годы — директор департамента проблемных займов, оценки и реализации залогового имущества АО «Народный банк Казахстана»;
2003-2004 годы — директор департамента кредитных рисков АО «Народный банк Казахстана»;
2005-2006
годы — управляющий директор — директор
департамента продаж и малого бизнеса АО «Народный банк Казахстана»;
2007-2008 годы — управляющий директор — директор филиала АО «АТФ Банк», г. Астана;
2009-2010 годы — управляющий директор — член правления, курирующий корпоративный блок АО «АТФ Банк», г. Алматы;
2010-2011 годы — советник председателя правления АО «Цеснабанк», г. Астана;
2011-2015 годы — первый заместитель председателя правления АО «Цеснабанк»,
г. Астана;
С декабря 2015 года - председатель правления АО «Цеснабанк», г. Астана.