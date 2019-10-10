Яковлев Дмитрий Евгеньевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 2001 году окончил Московский Государственный Университет им. М.В.Ломоносова.





ОПЫТ РАБОТЫ:

С 2002 по 2010 годы работал в ЗАО «Банк Русский Стандарт»;

С июня 2010 года занимал позицию директора по региону региональной дирекции управления развития розничного бизнеса в дочерних банках группы ВТБ;

С июня 2013 года - вице-президент, заместитель начальника управления международного бизнеса департамента стратегии и развития розничного бизнеса группы ВТБ. Является членом наблюдательного совета ЗАО «Банк ВТБ (Армения);

С 2010 по 2015 годы - заместитель председателя правления - член правления ДО АО Банк ВТБ (Казахстан);

С 8 декабря 2015 года - покинул свой пост, в связи с переходом на другую работу.

Фото с сайта vtb-bank.kz