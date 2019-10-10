Волков Владимир Васильевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова(1979), Юрист; мастер спорта СССР, мастер спорта международного класса.



ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1974 по 1982 годы — инструктор Госкомспорта Казахской ССР, тренер СО «Буревестник», «Динамо», «Трудовые резервы».

С 1982 по 1990 годы — стажер-исследователь, ассистент, заместитель декана вечерне-заочного обучения юридического факультета Казахского государственного университета.

С 1990 по 1993 годы — старший референт, заведующий сектором, помощник заместителя Председателя Верховного Совета Республики Казахстан.

В 1993—1994 годы — член Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.

В 1994—1996 годы — консультант, государственный инспектор организационно-контрольного управления, отдела Аппарата, Администрации Президента Республики Казахстан.

В 1996 году — заведующий организационным отделом, заведующий административным отделом, заместитель заведующего отделом экспертизы Аппарата Сената Парламента Республики Казахстан.

С 1994 по 2016 годы — заместитель заведующего Информационно-аналитического отдела Аппарата Сената Парламента РК.

С 2016 года — заместитель Руководителя Аппарата Сената Парламента РК.

С 13 июля 2017 года - депутат Сената парламента Республики Казахстан