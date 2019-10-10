Волков Алексей Юрьевич
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Греческой Республике
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1981 году окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, историк;
1983-1986 годы - аспирант Казахского государственного университета им. С.М. Кирова;
Окончил курсы при Малазийском институте дипломатии и международных отношений;
Кандидат исторических наук.
В 2005 году присвоен дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника І класса.
ОПЫТ РАБОТЫ:
1981-1991 годы - занимался научно-преподавательской деятельностью в Казахском Политехническом Институте и Казахском Государственном Университете (г. Алматы);
1991-1992 годы – консультант Министерства народного образования Республики Казахстан;
В системе Министерства иностранных дел Республики Казахстан работает с 1992 года – второй секретарь, первый секретарь, заведующий отделом ООН;
1994-1996 годы – начальник Управления ООН и специализированных международных организаций;
1996-1999 годы – советник Посольства Республики Казахстан в Швейцарской Конфедерации, советник-посланник, заместитель Постоянного Представителя Республики Казахстан при отделении ООН в Женеве (Швейцарская Конфедерация);
1999–2003 годы – заведующий Секретариатом Помощника Президента Республики Казахстан, Государственный инспектор Канцелярии Администрации Президента Республики Казахстан;
2003-2005 годы – заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан;
2005-2012 годы - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Польше;
2012-2016 годы - заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан;
С апреля 2016 года - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Греческой Республике.
Председатель Совета Попечителей «SOS Детские деревни Казахстана».
Награжден юбилейными медалями «10 лет независимости Республики Казахстан», «10 лет Парламенту Республики Казахстан», «10 лет г.Астана», отмечен Благодарностью Президента Республики Казахстан.
В 2011 г. награжден орденом «Құрмет», медалью «20 лет независимости Республики Казахстан», а также орденом «Святой Марии Магдалены» Автокефальной Православной церкви Республики Польша. В 2012 году награжден командорским «Орденом заслуг перед Республикой Польша», медалью «За заслуги перед польской культурой».
Автор книги «20 лет установления дипломатических отношений между Казахстаном и Польшей», опубликованной на казахском, польском и русском языках, а также множества статей и публикаций.
Фото с сайта mfa.gov.kz