Вокурка Ульф

ОБРАЗОВАНИЕ:

Учился в Университете им. Мартина Лютера в городе Галле, затем в 1989 году с отличием окончил восточное отделение факультета международных отношений МГИМО(г. Москва). Прошел дополнительное обучение по программам: «Управление кредитными рисками», «Deutsche Bank Director’s Carreer Management Program».

ОПЫТ РАБОТЫ:

В 1990 году поступил на работу в «Дойче банк АГ» во Франкфурте-на-Майне.

С 1992 года — менеджер по комплексному обслуживанию германских корпоративных клиентов. В 1993 году назначен руководителем представительства«Дойче Банк АГ» в Казахстане. Основная деятельность -установление и расширение корреспондентских отношений между Дойче Банком и банками первого и второго уровней в Республике Казахстан.

С 1994 года также возглавил представительство«Morgan Grenfell&Co.Limited» в Казахстане, консультировал Комитет государственного имущества по вопросам приватизации предприятий горно-металлургического и нефтяного секторов Казахстана.

С 1996 года работал менеджером группы«Финансирование сырьевого сектора» «Дойче Банк АГ».(Лондон), занимаясь консультированием и организацией по проектному финансированию.

В 1998 году назначен заместителем директора департамента Проектного и экспортного финансирования в управлении корпоративного финансирования в Нью-Йорке и во Франкфурте-на-Майне.

С 1999 года был директором отдела структурированного торгового и экспортного финансирования отделения«Корпорации и инвестиции» Дойчебанка(Франкфурт-на-Майне). Основная деятельность — организация экспортного финансирования проектов на Среднем Востоке.

В 2006 году был приглашен на работу в Казахстан в качестве заместителя председателя правления государственного холдинга«Самрук». В течение последующих десяти лет работал в составах Советов директоров крупнейших национальных и коммерческих компаний Казахстана: АО «Казпочта», АО «Банк развития Казахстана», АО «Казына капитал менеджмент», АО «БТА Банк», АО «Народный Банк Казахстана».

С 2008 по 2010 год являлся управляющим директором Metzler, немецкой компании по управлению активами, где курировал развитие международного бизнеса в России и СНГ.

Также в 2010—2015 годах работал в совете директоров турецкого Şekerbank T.A.Ş в качестве независимого директора.

С сентября 2010 года по июль 2017 года возглавлял региональное представительство Deutsche Bank AG в г. Алматы.

В июле 2017 года покинул Совет директоров Казахстанской ипотечной компании

С 4 июля 2017 года - Председатель правления Казкоммерцбанка

С 14 сентября 2018 года - Председатель правления АО "Цеснабанк"