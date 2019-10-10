Веревкин Виталий Викторович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1997 году окончил ВШП «Адилет», специальность «Правоведение»;

В 2001 году – прошел практический семинар «Страховое мошенничество» (Москва);

В 2003 году – прошел тренинг «Управление командой в изменяющихся условиях», г. Санкт-Петербург;

В 2004 году – прошел тренинги «Мошенничество в страховании грузов», «Тактика мотивированных отказов в страховой выплате», «Мошенничество при заключении договоров страхования» г. Омск;

В 2004, 2005 годы – прошел тренинг «Командообразование» г. Алматы;

В 2005 году – прошел семинар - практикум «Методики бизнес-инжиниринга» г. Москва, прошел курс высшей школы бизнес инжиниринга компании «Betec» г. Москва по теме «Процессный подход и структуризация компании», прошел курс высшей школы бизнес инжиниринга компании «Betec» г. Москва по теме «Разработка стратегии и ключевых показателей совершенствования бизнес-процессов».

ОПЫТ РАБОТЫ:

1998-1999 годы - юрист АО СК «Пана Иншуранс»;

1999-2000 годы - начальник юридического отдела СО «ЦАСО»;

2000-2002 годы - начальник отдела претензионно-исковой работы АО «Страховая Компания БТА» АО «KBS Garant»;

2002-2004 годы - заместитель директора юридического департамента ТОО «Resmi Group», директор юридического департамента финансового бизнес дивизиона (АО «БТА Страхование», АО ПФ «Курмет», АО «СК KBS Garant», АО «Premier Страхование», АО КСЖ «Династия»);

2004-2006 годы - директор юридического департамента Управляющая компания ТОО «Resmi Group»;

2004-2006 годы - начальник отдела реинжиниринга АО «БТА Страхование»;

2006-2007 годы - управляющий директор управления автомобильного страхования АО «БТА Страхование»;

2007-2015 годы - страховой омбудсман Республики Казахстан.

Фото с сайта mln.kz