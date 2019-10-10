Василенко Роман Юрьевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

1994 год - Военная академия экономики, финансов и права ВС Российской Федерации,

Референт-переводчик со знанием иностранных языков, специалист в международно-правовой области.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1994-1995 годы - старший специалист, референт международного отдела Аппарата Президента Республики Казахстан;

1996-1999 годы - третий, второй секретарь Посольства Республики Казахстан в Великобритании;

1999-2000 годы - помощник руководителя Канцелярии премьер-министра Республики Казахстан;

2000-2007 годы - первый секретарь, советник Посольства Республики Казахстан в США;

2007-2008 годы - главный инспектор секретариата государственного секретаря Республики Казахстан;

С марта 2008 по октябрь 2008 - консультант канцелярии Президента Республики Казахстан;

С октября 2008 по сентябрь 2009 года - инспектор, заместитель заведующего секретариатом Государственного секретаря Республики Казахстан;

2009-2012 годы - Председатель Комитета международной информации Министерства иностранных дел Республики Казахстан;

2012-2013 годы - заместитель директора многофункционального научно-аналитического и гуманитарно-просветительского государственного учреждения «Назарбаев-центр»;

С апреля 2013 года - посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Казахстан;

2014-2016 годы - председатель комитета международной информации Министерства иностранных дел Республики Казахстан;

С марта 2016 года - заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан.

Семья: жена - Василенко (Муравлева) Людмила Алексеевна. Имеет троих детей: дочь - Диана (1998 года рождения), сыновья - Георг (1997 года рождения), Глеб (2011 года рождения).