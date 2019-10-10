Вахитов Салават Даутович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Западно-Казахстанский аграрный университет по специальности «экономист-менеджер предприятий АПК»;

Западно-Казахстанский государственный университет им. М. Утемисова по специальности «бакалавр-юрист»;

Академию Государственного управления при Президенте РК по специальности «магистр государственного и местного управления».



ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал в 1997 году экономистом в ТОО «Асан-Дән» Западно-Казахстанской области;



Старший, ведущий специалист ГУ «Управление экономики г. Уральск ЗКО»;

Главный специалист, заместитель начальника Управления транспортного контроля по Западно-Казахстанской области;

Заместитель директора ГУ «Капиталнефтегаз» Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК;

Заместитель директора Департамента правового обеспечения Агентства РК по защите конкуренции (Антимонопольное агентство), г. Астана;

Руководитель межрегиональной инспекции по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям Агентства РК по защите конкуренции (Антимонопольное агентство), г. Актобе;

Руководитель Антимонопольной инспекции по Актюбинской области;

Заместитель акима Каргалинского района Актюбинской области;

Заместитель руководителя Департамента государственного имущества и приватизации г. Астаны Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК (05.2016-08.2016);

С 01 августа 2016 года - руководитель ГУ «Управление индустриально-инновационного развития Актюбинской области».

Фото с twitter.com/uiiraktobe