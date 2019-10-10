Вагапов Данияр Валерьевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

Казахский государственный юридический университет



ОПЫТ РАБОТЫ:

Ведущий специалист отдела правовой экспертизы Управления правовой экспертизы, кодификации и систематизации законодательства Департамента юридической службы Министерства финансов Республики Казахстан, г. Астана (04.1999-12.1999);

Главный специалист отдела правовой экспертизы Управления правовой экспертизы, кодификации и систематизации законодательства Департамента юридической службы Министерства финансов Республики Казахстан, г. Астана (12.1999-10.2000);

Главный специалист отдела анализа законодательства Управления нормативно-правового обеспечения Юридического департамента Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (10.2000-12.2000);

Начальник отдела правовой экспертизы Управления правовой экспертизы, систематизации законодательства и правового всеобуча Департамента юридической службы Министерства финансов Республики Казахстан (12.2000-2001);

Консультант Государственно-правового отдела Администрации Президента Республики Казахстан (2001-2002);

Заведующий сектором Юридического отдела Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (2002-2003);

Директор Департамента юридической службы Министерства финансов Республики Казахстан (2003-03.2006);

Вице-президент акционерного общества «Национальные информационные технологии» (03.2006-06.2006);

Начальник отдела малого и среднего бизнеса ТОО «Холдинговая компания ALUA» (06.2006-2007);

Исполнительный директор ТОО «ALUA Asset Management», г. Алматы (2007-03.2008);

Заместитель Руководителя Представительства Президента Республики Казахстан в Парламенте Республики Казахстан, г. Астана (03.2008-11.2008);

Начальник Юридического управления Центрального аппарата НДП «Нур Отан» г. Астана (11.2008-2009);

Заместитель руководителя Центрального аппарата НДП «Нур Отан» - начальник Юридического управления г. Астана (с 2009)

Председатель Комитета торговли Министерства экономики и бюджетного планирования РК (с 2013 года).



С августа 2014 - заместитель Министра внутренних дел Республики Казахстан

