Узбеков Гани Нурмаханбетович

ОБРАЗОВАНИЕ:

1995 год – с отличием окончил Казахскую государственную академию управления по специальности – маркетинг и коммерция;

1997 год – окончил Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования при Президенте Республики Казахстан, присуждена ученая степень магистра экономики;

В 2000 году с отличием окончил Лондонскую школу экономики и политологии, присуждена степень магистра Наук;

В 2003 году - Гарвардский университет в Кембридже штат Массачусетс, присуждена степень магистра в Государственном управлении и Международном развитии;





ОПЫТ РАБОТЫ:

1993-1995,1996 годы - координатор Агентства Японии по международному сотрудничеству;

1997 год - ассистент преподавателя по налогообложению Казахстанского института менеджмента, экономики и прогнозирования;

1997 - 1999 годы - сотрудник компании «Arthur Anderson»;

2003 - 2006 годы - вице-министр финансов Республики Казахстан;

2006 - 2008 годы - заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

С марта по октябрь 2008 года - заместитель председателя правления АО «фонд устойчивого развития «Казына»;

2009 - 2011 годы - заместитель председателя правления дочернего банка АО «HSBC «Банк Казахстан»;

2011 - 2014 годы - первый заместитель председателя правления акционерного общества «Казинвестбанк»;

С 12 мая 2014 года - решением совета директоров АО Capital Bank Kazakhstan приступил к работе в должности председателя правления банка.

10 апреля 2017 года - прекратил свои полномочия в качестве СЕО CapitalBank Kazakhstan

Семья: жена - Избасарова Асель Бекболовна, имеет сына - Аламгир (2005 года рождения).

