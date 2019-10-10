Утемуратов Булат Джамитович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1981 году окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства по специальности экономист.

Академик МАИ (1997)



ОПЫТ РАБОТЫ:

1981-1982 годы - преподаватель Алма-Атинского института народного хозяйства;

1982-1983 годы - старший инспектор Алма-Атинского горторга;

1983-1985 годы - заместитель директора, Директор гастронома «Юбилейный» г. Алма-Аты;

1985-1986 годы - директор Ауэзовского райпищеторга г. Алма-Аты;

1986-1990 годы - заместитель председателя Ауэзовского райисполкома г. Алма-Аты;

1990-1992 годы - начальник отдела, управления ГКЭС, МВЭС Республики Казахстан;

1992-1993 годы - генеральный директор Казахского торгового дома в Австрии;

1993-1994 годы - заместитель Министра внешнеэкономических связей Республики Казахстан;

1994-1995 годы - первый заместитель Министра промышленности и торговли Республики Казахстан;

1995-1996 годы - посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Казахстан;

1996-1999 годы - чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Швейцарии, постоянный представитель при отделении ООН и других международных организациях в городе Женева;

1999-2003 годы - помощник Президента Республики Казахстан по внешнеполитическим и внешнеэкономическим вопросам;

2003-2006 годы - секретарь Совета безопасности Республики Казахстан;

2006-2008 годы - управляющий делами Президента Республики Казахстан;

С 2008 года - внештатный советник президента Республики Казахстан;

С мая 2010 года - специальный представитель Президента Республики Казахстан по вопросам сотрудничества с Кыргызской Республикой.

Прочие должности:

2004-2006 годы - председатель Национальной комиссии по вопросам демократизации и гражданского общества при Президенте Республики Казахстан;

С 2007 года - президент Федерации тенниса Республики Казахстан;

С 2009 года - крупный акционер АО «АТФ-Лизинг», АО «Nova Лизинг»;

С августа 2009 года - крупный акционер АО «Банк Kassa Nova»;

Основатель коммерческих банков «АТФ Банк», «Метрокомбанк» («Forte Bank»);



С 2010 года - член президиума Национальной экономической палаты Казахстана «Союз Атамекен»;

С 2015 года - член совета директоров Международной федерации тенниса (ITF);

В декабре 2015 года - переизбран на пост президента Федерации тенниса Казахстана до 2019 года.

Партийная принадлежность:

С 2007 года - член Политсовета НДП «Нур Отан».

Награды:

Ордена: «Құрмет» (2002), «Қазақстан Республикасынын Тунгыш Президенті Нурсултан Назарбаев» (2007).





