Утегулов Арман Каримович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1989 году - окончил Саратовский зоотехническо-ветеринарный институт, ветеринарный врач.



ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал рабочим совхоза.

1989-1996 годы – старший, а затем главный ветеринарный врач совхоза;

1996-1998 годы – директор КП «Талдаапан»;

1998-2002 годы – заместитель акима Казталовского района Западно-Казахстанской области;

В 2002 году – главный инспектор аппарата акима Западно-Казахстанской области;

2002-2010 годы – аким Каратобинского района;

2010-2013 годы – аким Теректинского района Западно-Казахстанской области;

2013-2014 годы – начальник управления сельского хозяйства Западно-Казахстанской области;

2014-2015 годы назначен заместителем акима Западно-Казахстанской области;

С января 2015 года - первый заместитель акима Западно-Казахстанской области.