Утегулов Арман Каримович
Первый заместитель акима Западно-Казахстанской области
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1989 году - окончил Саратовский зоотехническо-ветеринарный институт, ветеринарный
врач.
ОПЫТ РАБОТЫ:
Трудовую деятельность начал рабочим совхоза.
1989-1996 годы – старший, а затем главный ветеринарный врач совхоза;
1996-1998 годы – директор КП «Талдаапан»;
1998-2002 годы – заместитель акима Казталовского района Западно-Казахстанской области;
В 2002 году – главный инспектор аппарата акима Западно-Казахстанской области;
2002-2010 годы – аким Каратобинского района;
2010-2013 годы – аким Теректинского района Западно-Казахстанской области;
2013-2014 годы – начальник управления сельского хозяйства Западно-Казахстанской области;
2014-2015 годы назначен заместителем акима Западно-Казахстанской области;
С января 2015 года - первый заместитель акима Западно-Казахстанской области.