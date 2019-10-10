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Утегулов Арман Каримович

Утегулов Арман Каримович

Первый заместитель акима Западно-Казахстанской области

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1989 году - окончил Саратовский зоотехническо-ветеринарный институт, ветеринарный врач. 

ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал рабочим совхоза. 

1989-1996 годы – старший, а затем главный ветеринарный врач совхоза;

1996-1998 годы – директор КП «Талдаапан»;

1998-2002 годы – заместитель акима Казталовского района Западно-Казахстанской области;

В 2002 году – главный инспектор аппарата акима Западно-Казахстанской области;

2002-2010 годы – аким Каратобинского района;

2010-2013 годы – аким Теректинского района Западно-Казахстанской области;

2013-2014 годы – начальник управления сельского хозяйства Западно-Казахстанской области;

2014-2015 годы назначен заместителем акима Западно-Казахстанской области;

С января 2015 года - первый заместитель акима Западно-Казахстанской области.



Утегулов Арман Каримович
Утегулов Арман Каримович
Первый заместитель акима Западно-Казахстанской области
Персональная справка