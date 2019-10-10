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Утегалиев Сисенгали Ажгалиевич

Утегалиев Сисенгали Ажгалиевич

первый заместитель генерального директора по производству.

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил геологоразведочный факультет Тюменского индустриального института, по специальности «Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений», квалификация - горный инженер-геолог





ОПЫТ РАБОТЫ:

Более 40 лет работает в нефтегазовом секторе Республики Казахстан. Занимал различные ответственные должности.С 1995 г. по 1997 г. -начальник главного управления развития в Министерстве нефтяной и газовой промышленности Республики Казахстан;с 1997 г. по 2002 г.занимал должности от главного специалиста департамента технической политики до директора департамента управления проектами НК «Казахойл»;с 2002 г. по 2004 г. -директор департамента разработки и добычи, директор департамента по добыче нефти и газа НК «КазМунайГаз». Имеет государственные награды: орден «Құрмет», медаль «Ерінеңбегіүшін». Работает в АО «КазТрансОйл» со 2 марта 2012 года, был принят на должность заместителя генерального директора. 16 марта 2012 года был избран членом Правления, повторно переизбран 23 мая 2012 года.







Утегалиев Сисенгали Ажгалиевич
Утегалиев Сисенгали Ажгалиевич
первый заместитель генерального директора по производству.
Персональная справка