Утегалиев Сисенгали Ажгалиевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил геологоразведочный факультет Тюменского индустриального института, по специальности «Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений», квалификация - горный инженер-геолог





ОПЫТ РАБОТЫ:

Более 40 лет работает в нефтегазовом секторе Республики Казахстан. Занимал различные ответственные должности.С 1995 г. по 1997 г. -начальник главного управления развития в Министерстве нефтяной и газовой промышленности Республики Казахстан;с 1997 г. по 2002 г.занимал должности от главного специалиста департамента технической политики до директора департамента управления проектами НК «Казахойл»;с 2002 г. по 2004 г. -директор департамента разработки и добычи, директор департамента по добыче нефти и газа НК «КазМунайГаз». Имеет государственные награды: орден «Құрмет», медаль «Ерінеңбегіүшін». Работает в АО «КазТрансОйл» со 2 марта 2012 года, был принят на должность заместителя генерального директора. 16 марта 2012 года был избран членом Правления, повторно переизбран 23 мая 2012 года.





