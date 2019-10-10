Утегалиев Сисенгали Ажгалиевич
первый заместитель генерального директора по производству.
ОБРАЗОВАНИЕ:
Окончил геологоразведочный факультет Тюменского
индустриального института, по специальности «Геология и разведка нефтяных и
газовых месторождений», квалификация - горный инженер-геолог
ОПЫТ РАБОТЫ:
Более 40 лет работает в нефтегазовом секторе
Республики Казахстан. Занимал различные ответственные должности.С 1995 г. по 1997 г. -начальник главного
управления развития в Министерстве нефтяной и газовой промышленности Республики
Казахстан;с 1997 г.
по 2002 г.занимал
должности от главного специалиста департамента технической политики до директора
департамента управления проектами НК «Казахойл»;с 2002 г. по 2004 г. -директор
департамента разработки и добычи, директор департамента по добыче нефти и газа
НК «КазМунайГаз». Имеет государственные награды: орден «Құрмет», медаль
«Ерінеңбегіүшін». Работает в АО «КазТрансОйл» со 2 марта 2012 года, был принят
на должность заместителя генерального директора. 16 марта 2012 года был избран
членом Правления, повторно переизбран 23 мая 2012 года.