Устемиров Кайрат Жангабылович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1986 году окончил Ленинградскую лесотехническую академию имени С.М. Кирова (Санкт-Петербург).

Кандидат сельскохозяйственных наук.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1986-1989 годы – начальник цеха деревообработки, главный инженер, технорук лесопункта Берельский мехлесхоз Восточно-Казахстанской области;

В 1989 году – секретарь комитета комсомола Алтайского овцесовхоза Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области. Позже заместитель заведующего орготделом Талгарского райкома комсомола Алматинской области;

1989-1991 годы – инженер первой категории управления развития лесозаготовок и ТНП Министерства лесного хозяйства Республики Казахстан;

1991-1992 годы – помощник министра лесного хозяйства Казахский ССР;

1992-1997 годы – главный специалист отдела промышленной деятельности Комитета лесного и охотничьего хозяйства министерства сельского хозяйства Республики Казахстан;

1997-1998 годы – заведующий сектором лесовосстановления, лесопользования отдела развития лесного хозяйства Комитета лесного и охотничьего хозяйства министерства сельского хозяйства Республики Казахстан;

1998-1999 годы – заместитель начальника управления устойчивого развития лесов Комитета лесного, рыбного и охотничьего хозяйства министерства сельского хозяйства Республики Казахстан;

В 1999 году – заведующий сектором воспроизводства, учета и использования растительных ресурсов Комитета лесного, рыбного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан;

1992-2002 годы – начальник управления леса Комитета лесного, рыбного и охотничьего хозяйства министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Казахстан;

2002-2013 годы – начальник Управления леса и особо охраняемых природных территорий Комитета лесного и охотничьего хозяйства министерства сельского хозяйства Республики Казахстан;

2013-2014 годы - заместитель председателя Комитета лесного и охотничьего хозяйства министерства охрана окружающей среды Республики Казахстан;

С октября 2014 года - заместитель председателя комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.