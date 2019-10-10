Усманов Кемаль Рашатович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1980 году окончил Фрунзенский политехнический институт, инженер-электромеханик;

Имеет степень кандидата технических наук по специальности «Горное дело, горные машины и комплексы» (1988 г.);

В 2008 году в Американском университете бизнеса и администрирования СНГ получил степень доктора бизнес-администрирования.





ОПЫТ РАБОТЫ:

Свою трудовую деятельность начинал младшим инженером, затем работал научным сотрудником. В структуре Евразийской Группы — более 10 лет. Занимал руководящие должности в АО «ТНК«Казхром», входящем в ERG.

С 2003 года назначен заместителем директора рудоуправления«Казмарганец»;

2004-2012 годы — директор предприятия «Казмарганец»;

С 2012 года по январь 2013 года — директор Донского горно-обогатительного комбината;

2013-2015 годы работал генеральным директором ТОО«KERAMAX»;

В феврале 2015 года вернулся в Евразийскую Группу на должность директора Краснооктябрьского бокситового рудоуправления — филиала АО «Алюминий Казахстана»;

С октября 2016 года по январь 2017 года - первый вице-президент АО «Шубарколь комир»;



С 16 января 2017 года - решением совета директоров АО «Шубарколь комир», входящего в Евразийскую Группу (ERG), назначен президентом акционерного общества АО «Шубарколь комир».

Источник фото: сайт ltvakcent.kz



