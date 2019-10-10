Усманов Кемаль Рашатович
Президент АО «Шубарколь комир»
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1980 году окончил Фрунзенский политехнический институт, инженер-электромеханик;
Имеет степень кандидата технических наук по специальности «Горное дело, горные машины и комплексы» (1988 г.);
В 2008 году в Американском университете бизнеса и администрирования СНГ получил степень доктора бизнес-администрирования.
ОПЫТ РАБОТЫ:
Свою трудовую деятельность начинал младшим инженером, затем работал научным сотрудником. В структуре Евразийской Группы — более 10 лет. Занимал руководящие должности в АО «ТНК«Казхром», входящем в ERG.
С 2003 года назначен заместителем директора рудоуправления«Казмарганец»;
2004-2012 годы — директор предприятия «Казмарганец»;
С 2012 года по январь 2013 года — директор Донского горно-обогатительного комбината;
2013-2015 годы работал генеральным директором ТОО«KERAMAX»;
В феврале 2015 года вернулся в Евразийскую Группу на должность директора Краснооктябрьского бокситового рудоуправления — филиала АО «Алюминий Казахстана»;
С октября 2016 года по январь 2017 года - первый вице-президент АО «Шубарколь комир»;
С 16 января 2017 года - решением совета директоров АО «Шубарколь комир», входящего в Евразийскую Группу (ERG), назначен президентом акционерного общества АО «Шубарколь комир».
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