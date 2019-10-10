Усеров Ильяс

ОБРАЗОВАНИЕ:

Выпускник Казахского Национального университета им. аль-Фараби, Казахского экономического университета имени Т.Рыскулова и университета Туран-Астана.











ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал в отделе кредитного администрирования ДБАО «Сбербанк». Занимал различные должности в министерстве экономического развития и торговли РК, министерстве экономики и бюджетного планирования РК. Работал руководителем управления материально-технического обеспечения при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан.

С сентября 2017 года работал руководителем Управления стратегии и бюджета города Алматы.

С мая 2019 года - заместитель акима Алматы.











