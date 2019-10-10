Усеров Ильяс
Заместитель акима города Алматы
ОБРАЗОВАНИЕ:
Выпускник
Казахского Национального университета им. аль-Фараби, Казахского экономического
университета имени Т.Рыскулова и университета Туран-Астана.
ОПЫТ РАБОТЫ:
Трудовую
деятельность начал в отделе кредитного администрирования ДБАО «Сбербанк».
Занимал различные должности в министерстве экономического развития
и торговли РК, министерстве экономики и бюджетного планирования РК.
Работал руководителем управления материально-технического обеспечения при
Генеральной прокуратуре Республики Казахстан.
С сентября 2017 года работал руководителем Управления стратегии и бюджета города Алматы.
С мая 2019 года - заместитель акима Алматы.