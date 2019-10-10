Урумханов Мурат Жалелович
Начальник ДВД Алматинской области
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1985 году окончил Карагандинскую высшую школу МВД СССР.
Генерал-майор полиции.
ОПЫТ РАБОТЫ:
В 1985-1986 годы – следователь следственного отделения ОВД Талды-Курганского горисполкома;
1986-1988 годы – старший следователь следственного отделения ОВД Талды- Курганского горисполкома;
1988-1989 годы – старший следователь следственного отделения МВД КССР по г.Талды-Курган;
С 1989 года – старший следователь следственного отделения ОВД Талды-Курганского горисполкома;
С 1990 года – начальник отделения БХСС ОВД Талды-Курганского горисполкома;
1992-1994 годы – начальник экономического отделения Талды-Курганского ГОВД, заместитель начальника ОВД г.Текели Талдыкорганской области по оперативной работе;
1994-1995 годы – заместитель начальника управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Алматинской области;
1995-1996 годы – начальник отдела по особо важным делам управления по борьбе с экономическими преступлениями ГСК РК;
1996-1997 годы – заместитель начальника оперативного управления, он же начальник отдела патрульных служб ГСК РК;
1997-1999 годы – заместитель начальника управления, начальник отдела расследований организованной общеуголовной преступности и наркобизнеса управления ГУРОПК по Талдыкорганской области, заместитель начальника УВД г.Талдыкоргана по следствию;
1999-2001 годы – заместитель начальника РОВД по следствию, начальник следственного отделения ОВД Коксуского района, начальник отдела внутренних дел Алакольского района Алматинской области;
2001-2007 годы – начальник следственного управления УВД Алматинской области, заместитель начальника ДВД Алматинской области по следствию;
2007-2010 годы – заместитель начальника Департамента внутренних дел города Алматы по следствию;
2010-2013 годы – начальник Департамента внутренних дел Северо-Казахстанской области;
В октябре 2013 года назначен начальником Департамента внутренних дел Алматинской области.
Награды: благодарственные письма Президента РК, нагрудные знаки «Заслуженный работник МВД», «Қазақстан полициясына 15 жыл», «Кайсар» II степени, «Қазақстан Республикасының полициясына 20 жыл», медали 3 степени «За безупречную службу», «Ішкі істер органдарындағы мінсіз қызметі үшін», «Ішкі істер органдарының ардагері», юбилейные медали ««Қазақстан Конституциясына 10 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл».