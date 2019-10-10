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Урумханов Мурат Жалелович

Урумханов Мурат Жалелович

Начальник ДВД Алматинской области

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1985 году окончил Карагандинскую высшую школу МВД СССР.

Генерал-майор полиции.



ОПЫТ РАБОТЫ:

В 1985-1986 годы – следователь следственного отделения ОВД Талды-Курганского горисполкома;

1986-1988 годы – старший следователь следственного отделения ОВД Талды- Курганского горисполкома;

1988-1989 годы – старший следователь следственного отделения МВД КССР по г.Талды-Курган;

С 1989 года – старший следователь следственного отделения ОВД Талды-Курганского горисполкома;

С 1990 года – начальник отделения БХСС ОВД Талды-Курганского горисполкома;

1992-1994 годы – начальник экономического отделения Талды-Курганского ГОВД, заместитель начальника ОВД г.Текели Талдыкорганской области по оперативной работе;

1994-1995 годы – заместитель начальника управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Алматинской области;

1995-1996 годы – начальник отдела по особо важным делам управления по борьбе с экономическими преступлениями ГСК РК;

1996-1997 годы – заместитель начальника оперативного управления, он же начальник отдела патрульных служб ГСК РК;

1997-1999 годы – заместитель начальника управления, начальник отдела расследований организованной общеуголовной преступности и наркобизнеса управления ГУРОПК по Талдыкорганской области, заместитель начальника УВД г.Талдыкоргана по следствию;

1999-2001 годы – заместитель начальника РОВД по следствию, начальник следственного отделения ОВД Коксуского района, начальник отдела внутренних дел Алакольского района Алматинской области;

2001-2007 годы – начальник следственного управления УВД Алматинской области, заместитель начальника ДВД Алматинской области по следствию;

2007-2010 годы – заместитель начальника Департамента внутренних дел города Алматы по следствию;

2010-2013 годы – начальник Департамента внутренних дел Северо-Казахстанской области;

В октябре 2013 года назначен начальником Департамента внутренних дел Алматинской области.

Награды: благодарственные письма Президента РК, нагрудные знаки «Заслуженный работник МВД», «Қазақстан полициясына 15 жыл», «Кайсар» II степени, «Қазақстан Республикасының полициясына 20 жыл», медали 3 степени «За безупречную службу», «Ішкі істер органдарындағы мінсіз қызметі үшін», «Ішкі істер органдарының ардагері», юбилейные медали ««Қазақстан Конституциясына 10 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл».



Урумханов Мурат Жалелович
Урумханов Мурат Жалелович
Начальник ДВД Алматинской области
Персональная справка