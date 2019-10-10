Урумханов Мурат Жалелович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1985 году окончил Карагандинскую высшую школу МВД СССР.

Генерал-майор полиции.







ОПЫТ РАБОТЫ:

В 1985-1986 годы – следователь следственного отделения ОВД Талды-Курганского горисполкома;

1986-1988 годы – старший следователь следственного отделения ОВД Талды- Курганского горисполкома;

1988-1989 годы – старший следователь следственного отделения МВД КССР по г.Талды-Курган;

С 1989 года – старший следователь следственного отделения ОВД Талды-Курганского горисполкома;

С 1990 года – начальник отделения БХСС ОВД Талды-Курганского горисполкома;

1992-1994 годы – начальник экономического отделения Талды-Курганского ГОВД, заместитель начальника ОВД г.Текели Талдыкорганской области по оперативной работе;

1994-1995 годы – заместитель начальника управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Алматинской области;

1995-1996 годы – начальник отдела по особо важным делам управления по борьбе с экономическими преступлениями ГСК РК;

1996-1997 годы – заместитель начальника оперативного управления, он же начальник отдела патрульных служб ГСК РК;

1997-1999 годы – заместитель начальника управления, начальник отдела расследований организованной общеуголовной преступности и наркобизнеса управления ГУРОПК по Талдыкорганской области, заместитель начальника УВД г.Талдыкоргана по следствию;

1999-2001 годы – заместитель начальника РОВД по следствию, начальник следственного отделения ОВД Коксуского района, начальник отдела внутренних дел Алакольского района Алматинской области;

2001-2007 годы – начальник следственного управления УВД Алматинской области, заместитель начальника ДВД Алматинской области по следствию;

2007-2010 годы – заместитель начальника Департамента внутренних дел города Алматы по следствию;

2010-2013 годы – начальник Департамента внутренних дел Северо-Казахстанской области;

В октябре 2013 года назначен начальником Департамента внутренних дел Алматинской области.

Награды: благодарственные письма Президента РК, нагрудные знаки «Заслуженный работник МВД», «Қазақстан полициясына 15 жыл», «Кайсар» II степени, «Қазақстан Республикасының полициясына 20 жыл», медали 3 степени «За безупречную службу», «Ішкі істер органдарындағы мінсіз қызметі үшін», «Ішкі істер органдарының ардагері», юбилейные медали ««Қазақстан Конституциясына 10 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл».