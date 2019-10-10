Уразалин Ондасын Сеилович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1985 году окончил Актюбинский педагогический институт. В 1992 году — Казахский государственный университет имени Аль-Фараби. Учитель английского языка, юрист.











ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1985 по 1988 годы – преподаватель Актюбинского педагогического института.

С 1988 по 1990 годы – секретарь комитета комсомола Актюбинского педагогического института.

С 1990 по 1993 годы – начальник отдела рекламного информационно-коммерческого агентства.

С 1993 по 1999 годы – председатель правления ОАО «Банк «Рика».

С 1999 по 2000 годы – председатель правления ЗАО «Облтрансгаз», ЗАО «Актобегаз».

С 2000 по 2003 годы – аким Мугалжарского района Актюбинской области.

С 2003 по 2004 годы – начальник Актюбинского областного управления внешнеэкономических связей и инвестиций.

С 2004 по 2005 годы – директор Департамента внутренней политики Актюбинской области.

С 2005 по 2006 годы – заместитель акима Актюбинской области.

С 2006 по 2007 годы – государственный инспектор Отдела государственного контроля и организационной работы Администрации Президента Республики Казахстан.

С 2007 по 2008 годы – заместитель заведующего Отделом государственного контроля и организационной работы Администрации Президента Республики Казахстан.

С 2008 по 2014 годы – заместитель заведующего Отделом государственного контроля и организационно-кадровой работы Администрации Президента Республики Казахстан. Заместитель заведующего Отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан.

С 2014 по 2017 годы - заведующий Отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан.

С 2017 по 2019 годы - Заместитель руководителя Администрации Президента Республики Казахстан.

С февраля 2019 года - аким Актюбинской области.

17 июня 2019 года переназначен акимом Актюбинской области.



Награжден орденом «Құрмет» (2008) и 3 юбилейными медалями.

