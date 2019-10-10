Уразаков Илья

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 2000 году окончил Boston Washington secondary school в США;

Окончил КазУМОиМЯ;

Алматинский государственный университет им. Абая;

В 2009 году - Executive MBA в KIMEP university.



ОПЫТ РАБОТЫ:

2002-2005 годы – ТОО «Education», арт-директор, управляющий директор клуба Nelson;

2003-2004 годы – генеральный продюсер, ведущий телепроекта «В новый день» 31 канал;

2005-2006 годы – ведущий агентства «Хабар» (телепроект «Все новое»);

2005-2007 годы – заместитель директора Государственного фонда развития молодежной политики г. Алматы;

2004-2008 годы - генеральный продюсер и ведущий проекта «Утренний Казахстан»;

2008-2009 годы - директор концертного отдела Управления культуры акимата г. Алматы;

2009-2010 годы – продюсер проекта HitechandArt, продюсер и ведущий проекта «Диалоги» 31 канал;

2010-2012 годы – управляющий директор ТОО «NRG» (развлекательный комплекс DaVinci).



В разные годы занимал должность генерального директора ТОО «SalomonMediaGroup», генерального продюсера и ведущего телепроекта «Диалоги» телеканала 24kz, генерального продюсера телепроекта «Спорт 24» телеканала 24kz, руководителя ГФ «Дирекция спортивных проектов города Алматы».



С октября 2015 года - генеральный продюсер телеканала «Алматы».