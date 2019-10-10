Уразаков Илья
Генеральный продюсер телеканала «Алматы»
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 2000 году окончил Boston Washington secondary school в США;
Окончил КазУМОиМЯ;
Алматинский государственный университет им. Абая;
В 2009 году - Executive MBA в KIMEP
university.
ОПЫТ РАБОТЫ:
2002-2005 годы – ТОО
«Education», арт-директор, управляющий директор клуба Nelson;
2003-2004 годы – генеральный продюсер, ведущий телепроекта «В новый день» 31 канал;
2005-2006 годы – ведущий агентства «Хабар» (телепроект «Все новое»);
2005-2007 годы – заместитель директора Государственного фонда развития молодежной политики г. Алматы;
2004-2008 годы - генеральный продюсер и ведущий проекта «Утренний Казахстан»;
2008-2009 годы - директор концертного отдела Управления культуры акимата г. Алматы;
2009-2010 годы – продюсер проекта HitechandArt, продюсер и ведущий проекта «Диалоги» 31 канал;
2010-2012 годы – управляющий директор ТОО «NRG» (развлекательный комплекс DaVinci).
В разные годы занимал должность генерального директора ТОО «SalomonMediaGroup», генерального продюсера и ведущего телепроекта «Диалоги» телеканала 24kz, генерального продюсера телепроекта «Спорт 24» телеканала 24kz, руководителя ГФ «Дирекция спортивных проектов города Алматы».
С октября 2015 года - генеральный продюсер телеканала «Алматы».