Унербаев Бахтияр Алтаевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1991 году окончил Казахский Государственный университет им. аль-Фараби, инженер-химик, преподаватель;

В 1999 году - Киргизский Государственный университет, юриспруденция.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1992-1993 годы - специалист Комитета приватизации и разгосударствления коммунальной собственности города Алматы;

1993-1998 годы - главный специалист - помощник председателя Алматинского городского территориального комитета государственного имущества и приватизации;

1998-2003 годы - заместитель акима Жетысуского района города Алматы;

2003-2004 годы - заведующий организационного отдела Управления делами Президента Республики Казахстан;

2004-2005 годы - заместитель заведующего отделом обслуживания мероприятий и внешних связей Управления делами Президента Республики Казахстан;

2009-2010 годы - первый заместитель председателя Комитета по судебному администрированию при Верховном суде Республики Казахстан;

2010-2012 годы - первый заместитель руководителя Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде Республики Казахстан;

2012-2014 годы - заведующий отделом по взаимодействию с Комитетом по международным отношениям, обороне и безопасности Аппарата Сената Парламента Республики Казахстан;

С ноября 2014 года - заместитель акима Алматинской области.

С ноября 2016 года назначен акимом г. Текели, Алматинской области.

Награды:

Награжден Орденом «Құрмет», Медалью «10 лет Независимости Республики Казахстан».