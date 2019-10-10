Умбеталиев Мади Тохтарович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил в 1996 году Казахский государственный национальный университет имени Аль-Фараби, по специальности международные экономические отношения, квалификация экономист, специалист в области мировой экономики с присуждением академической степени бакалавра. В 1998 году окончил магистратуру вышеназванного университета, с присуждением академической степени магистра экономики. В 1998-2000 гг. обучался в Гарвардском университете (США) по программе "Болашак", специализация-государственное администрирование.



ОПЫТ РАБОТЫ:

В 2000-2003 годы работал главным специалистом - экономистом, заместителем начальника Управления движения капитала Департамента платежного баланса и валютного регулирования Национального Банка Республики Казахстан (г. Алматы). С октября 2003 по сентябрь 2004 года – экономист представительства Всемирного Банка в Республике Казахстан (г. Астана). С декабря 2004 по февраль 2006 года – главный консультант Департамента анализа государственной политики, советник председателя правления АО "Центр маркетингово - аналитических исследований" (г. Алматы). В феврале 2006 года назначен вице-министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.