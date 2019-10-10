Умаров Кайрат Ермекович
Постоянный представитель РК при Организации Объединенных Наций
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1985 году окончил Алма-Атинский педагогический институт иностранных языков по специальности «учитель английского и французского языков»;
В 1992 году прошел стажировку в Министерстве иностранных дел Великобритании;
Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса (2005).
Кандидат исторических наук (решение Коллегии ВАК № 7 от 06.05.2006 г., тема диссертации «Эволюция стратегии национальной безопасности США»).
ОПЫТ РАБОТЫ:
1987-1989 годы — преподаватель АПИИЯ; научный
сотрудник Института истории, этнографии и археологии Академии наук
Казахстана;
1989-1992 годы — главный редактор переводов с английского языка главной редколлегии по художественному переводу при Союзе писателей Республики Казахстан; референт Казсовпрофа;
1992-1994 годы — второй, первый секретарь, заведующий отделом Европы и Америки Министерства иностранных дел Республики Казахстан;
1994-1996 годы — первый секретарь, советник Посольства Республики Казахстан в США;
1996-1998 годы — начальник управления, зам. директора департамента Европы Министерства иностранных дел Республики Казахстан;
1998-2004 годы — советник-посланник Посольства Республики Казахстан в США; посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Казахстан; главный инспектор Центра внешней политики Администрации Президента Республики Казахстан;
2004-2008 годы — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Индийской Республике;
2008-2009 годы — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка по совместительству;
2009-2013 годы — заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан;
2013-2016 годы — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Соединенных Штатах Америки;
С января 2017 года - постоянный представитель РК при Организации Объединенных Наций.
Награды:
Орден «Құрмет» (2008); Юбилейные медали: «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Қазақстан Парламентіне 10 жыл» (2006), «Астананың 10 жылдығы» (2008).
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