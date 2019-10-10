Умаров Ерхан Булатжанович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Казахскую государственную академию транспорта и коммуникаций, инженер-механик;

Казахский гуманитарно-юридический университет, юрист.

ОПЫТ РАБОТЫ:

В начале своей трудовой деятельности был ведущим специалистом, главным специалистом отдела строительства и инженерных коммуникаций аппарата акима города Актюбинска. Также в разные годы возглавлял ТОО «Ремсервис» и КГП «Тазалык».

Позже был советником акима города Актобе, заместителем начальника, начальником ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе».

2008-2011 годы – заместитель акима города Актобе;

2011-2012 годы – заместитель акима Актюбинской области, первый заместитель акима Актюбинской области;

2012-2015 годы - аким города Актобе;

С 29 октября 2015 года - главный инспектор канцелярии премьер-министра РК.

С 3 октября 2016 года распоряжением Премьер-Министра Республики Казахстан назначен заместителем Руководителя Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан.