Умаров Ерхан Булатжанович
Заместитель Руководителя Канцелярии Премьер-Министра РК
ОБРАЗОВАНИЕ:
Окончил Казахскую государственную академию транспорта и коммуникаций, инженер-механик;
Казахский гуманитарно-юридический университет, юрист.
ОПЫТ РАБОТЫ:
В начале своей трудовой деятельности был ведущим специалистом, главным специалистом отдела строительства и инженерных коммуникаций аппарата акима города Актюбинска. Также в разные годы возглавлял ТОО «Ремсервис» и КГП «Тазалык».
Позже был советником акима города Актобе, заместителем начальника, начальником ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе».
2008-2011 годы – заместитель акима города Актобе;
2011-2012 годы – заместитель акима Актюбинской области, первый заместитель акима Актюбинской области;
2012-2015 годы - аким города Актобе;
С 29 октября 2015 года - главный инспектор канцелярии премьер-министра РК.
С 3 октября 2016 года распоряжением Премьер-Министра Республики Казахстан назначен заместителем Руководителя Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан.