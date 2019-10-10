Укшебаев Мурат Танкибаевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1977 году окончил Казахский политехнический институт имени В.И. Ленина по специальности «электрификация и автоматизация горных работ».

Доктор техничесских наук;

Академик Международной Академии Информатизации;

Член- корреспондент национальной инженерной академии РК.

ОПЫТ РАБОТЫ:

В 1977 году поступил на работу в Джезказганский шахтопроходческий трест, где прошел путь от подземного механика до главного энергетика управления;

С 1984 года принимал непосредственное участие в строительстве " Байкало-Амурской Магистрали (БАМ) на должности главного механика управления строительства " БАМтоннельстрой" Минтрансстроя СССР";

С 22 мая 1991 года работал в должности заместителя начальника, а затем главного инженера Управления метро Алма-Атинского горисполкома;

С июня 1992 года по май 1994 года работал начальником Проектно-Строительного Объединения «Алматыметрострой»;

С 1994 года - генеральный директор АО «Алматыметроқұрылыс»;

2010 - 2012 годы - директор ГКП " Метрополитен";



2012 - 2014 годы - генеральный директор АО " Алматыметрокурылыс".

Лауреат премии Совета Министров Казахской ССР за 1991 год.



Награды:

Медаль " За строительство Байкало-Амурской магистрали" - 1989 год;

Курмет белг ici " Казақстанның Қүрметті Қүрылысшысы" - 2004 год;

Орден Ломоносова - за заслуги и большой вклад в укреплении дружбы, сотрудничества между Россией и Республикой Казахстан - 2007 год;

Орден "Звезда Содружества" - 2007 год;

Мерекелік медаль " Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл" - 2011 год;

Орден " Құрмет" - 2011 год.

Семейное положение : женат, дочь, сын и внучка.