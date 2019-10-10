Укибай Айдос Ыдырысулы

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1997 году закончил факультет журналистики КазГУ;



В 2015 году - Высшую школу бизнеса Назарбаев Университета.

ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1998 по 2011 год работал на различных должностях в АО «Агентство «Хабар».

С 2011 по 2016 год - председатель правления АО «Агентство «Хабар».

В мае 2016 года Распоряжением Главы государства назначен Пресс-секретарем Президента Республики Казахстан.

Награжден орденом «Құрмет» (2010), 2 юбилейными медалями.

Фото с сайта akorda.kz