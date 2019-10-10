Уисимбаев Аскарбек Съезбекович
Заместитель по вопросам сельского хозяйства при акимате Акмолинской области
ОБРАЗОВАНИЕ:
Окончил Целиноградский инженерно-строительный институт и Московский институт права.
ОПЫТ РАБОТЫ:
С 1991 по 1998 годы работал на различных ответственных должностях сельскохозяйственного производства.
С 1998 по 2013 годы был акимом Буландынского, Аккольского, Целиноградского районов, начальником Акмолинского областного управления сельского хозяйства.
С 2013 — 2017 годы был акимом Жаркаинского района.
Также глава региона представил нового руководителя управления предпринимательства и промышленности Акмолинской области Ербола Жаксылыкова.
Ербол Жаксылыков родился в 1976 году в Кокшетау. Он окончил Кокшетауский государственный университет имени Ш. Уалиханова по квалификации инженер-экономист.
Трудовую деятельность начал в 1998 году главным специалистом управления экономики аппарата акима Кокшетау.
С 2004 по 2008 годы работал заместителем, затем директором департамента предпринимательства и промышленности Акмолинской области.
С 25 октября 2017 года - назначен заместителем по вопросам сельского хозяйства при акимате Акмолинской области
В разные годы был директором дирекции специальной экономической зоны«Морпорт Актау», председателем правления АО «Национальная компания СПК«Есиль».
До настоящего назначения работал в частном бизнесе.