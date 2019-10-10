Уисимбаев Аскарбек Съезбекович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Целиноградский инженерно-строительный институт и Московский институт права.



ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1991 по 1998 годы работал на различных ответственных должностях сельскохозяйственного производства.

С 1998 по 2013 годы был акимом Буландынского, Аккольского, Целиноградского районов, начальником Акмолинского областного управления сельского хозяйства.

С 2013 — 2017 годы был акимом Жаркаинского района.

Также глава региона представил нового руководителя управления предпринимательства и промышленности Акмолинской области Ербола Жаксылыкова.

Ербол Жаксылыков родился в 1976 году в Кокшетау. Он окончил Кокшетауский государственный университет имени Ш. Уалиханова по квалификации инженер-экономист.

Трудовую деятельность начал в 1998 году главным специалистом управления экономики аппарата акима Кокшетау.

С 2004 по 2008 годы работал заместителем, затем директором департамента предпринимательства и промышленности Акмолинской области.

С 25 октября 2017 года - назначен заместителем по вопросам сельского хозяйства при акимате Акмолинской области

В разные годы был директором дирекции специальной экономической зоны«Морпорт Актау», председателем правления АО «Национальная компания СПК«Есиль».

До настоящего назначения работал в частном бизнесе.