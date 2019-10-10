Уалиев Куатжан Серикказыевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

Казахский государственный университет, экономист;

Московский государственный социальный университет, юрист.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1989-1992 годы - находился на научной работе;

1992-1996 годы - работал в таможенных органах;

1996-1997 годы - заведующий государственно-правовым отделом Алмалинского районного акимата;

1997-2004 годы - помощник-советник первого заместителя акима города Алматы;



2004-2006 годы - первый заместитель акима города Петропавловска;



2006-2011 годы - государственный инспектор отдела государственного контроля и организационной работы Администрации Президента Республики Казахстан, куратор по Западно-Казахстанской области;

2011-2012 годы - советник акима Алматинской области;

2012-2013 годы - председатель Правления АО «Фонд науки» Министерства образования и науки Республики Казахстан;

2013-2014 годы - руководитель «Резиденции Президента Республики Казахстан в городе Алматы»;

С апреля 2014 года - ответственный секретарь Министерства культуры Республики Казахстан.



С августа 2014 года - ответственный секретарь Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

Награжден Орденом «Құрмет», Почетной грамотой акима Северо-Казахстанской области.



