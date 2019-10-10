Уалиев Куатжан Серикказыевич
Ответственный секретарь Министерства культуры и спорта РК
ОБРАЗОВАНИЕ:
Казахский государственный университет, экономист;
Московский государственный социальный университет, юрист.
ОПЫТ РАБОТЫ:
1989-1992 годы - находился на научной работе;
1992-1996 годы - работал в таможенных органах;
1996-1997 годы - заведующий государственно-правовым отделом Алмалинского районного акимата;
1997-2004 годы - помощник-советник
первого заместителя акима города Алматы;
2004-2006 годы - первый
заместитель акима города Петропавловска;
2006-2011 годы - государственный инспектор отдела государственного контроля и организационной работы Администрации Президента Республики Казахстан, куратор по Западно-Казахстанской области;
2011-2012 годы - советник акима Алматинской области;
2012-2013 годы - председатель Правления АО «Фонд науки» Министерства образования и науки Республики Казахстан;
2013-2014 годы - руководитель «Резиденции Президента Республики Казахстан в городе Алматы»;
С апреля
2014 года - ответственный секретарь Министерства культуры Республики Казахстан.
С августа 2014 года - ответственный секретарь Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.
Награжден Орденом «Құрмет», Почетной грамотой акима Северо-Казахстанской области.