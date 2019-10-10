Уали Берик
Советник министра по инвестициям и развитию РК, заведующий отделом по связям с общественностью
ОБРАЗОВАНИЕ:
Окончил Казахский государственный институт театра и кино имени Т.Жүргенова;
Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет.
Лауреат государственной молодежной премии «Дарын».
ОПЫТ РАБОТЫ:
В 1997 году свою трудовую деятельность начал в телекомпании «Таң» в качестве корреспондента информационной программы «Новости Алматы». Затем был редактором информационной программы «Новости» на телеканале «НТК».
2000–2007 годы - ответственный редактор, главный редактор, ведущий информационной программы «Информбюро» на «31-м канале». Берик Уали также известен как автор программы «Еркін сөз», ведущий общественно-политического ток-шоу «Дода», программы «Бетпе-бет» на телеканале «Хабар», руководитель интеллектуального клуба «Аманат», руководитель медиацентра против коррупции партии «Нұр Отан»;
2009-2012 годы - руководитель антикоррупционного медиа-центра «Нұр Медиа»;
2012-2015 годы - заместитель главы аппарата акима Южно-Казахстанской области, руководитель пресс-службы;
С сентября 2015 года по август 2016 года - советник первого заместителя Председателя партии «Нұр Отан»;
С августа 2016 года - назначен советником министра по инвестициям и развитию РК - заведующим отделом по связям с общественностью.