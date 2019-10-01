Тынысбеков Аскар Станиславович
Руководитель департамента государственных доходов г. Алматы
Тынысбеков Аскар Станиславович - биография, образование, трудовая деятельность, награды и почетные звания
Родился в 1964 году в г.Талгар, Алматинской области
Год окончания и наименование учебного заведения:
- в 1984 году Казахский институт физической культуры
- в 1992 году Казахский государственный экономический университет
- в 2005 году Казахский гуманитарно-юридический университет
Трудовая деятельность:
Трудовую деятельность в государственных органах РК начал в 1991 году.
1991 – 1992 гг. – Государственный налоговый инспектор отдела налогообложения хозорганов Государственной Налоговой инспекции по Енбекшиказахскому району Алматинской области, г.Есик;
1992-1994 гг. - Главный контролер-ревизор отделения Комитета финансового контроля по Енбекшиказахскому району Алматинской области, г.Есик;
1994-1996 гг. - Главный контролер-ревизор отделения Госкомфинконтроля РК по Енбекшиказахскому району Алматинской области, г.Есик;
1996-1996 гг. - Главный контролер-ревизор отделения Комитета финансово-валютного контроля при Минфине РК по Алматинской области, г.Есик;
1996-2000 гг. - Заместитель председателя Налогового комитета по Турксибскому району г.Алматы;
2000-2002 гг. - Председатель налогового комитета по г.Шымкент Южно-Казахстанской области Министерства государственных доходов РК, г.Шымкент;
2002-2008 гг. - Председатель налогового комитета по Южно-Казахстанской области Налогового комитета Министерства финансов РК, г.Шымкент;
2008-2010 гг. - Начальник Налогового управления по Алмалинскому району Налогового департамента по г.Алматы Налогового комитета Министерства финансов РК;
2010-2012 гг. - Начальник Налогового департамента по Атырауской области Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан;
2012-2014 гг. - Заместитель председателя Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан, г. Астана;
2014-2017 гг. - Руководитель Департамента государственных доходов по Жамбылской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан;
2017- н/в - Руководитель Департамента государственных доходов по городу Алматы Комитета государственных доходов МФ РК;
Награды, почетные звания, поощрения:
- Юбилейная медаль "Қазақстан Республикасының Конституциясына 10 жыл";
- Юбилейная медаль "Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл";
- За безупречную государственную службу и значительный вклад в развитии финансовой системы Республики Казахстан присвоены звания «Отличник налоговой службы», "Отличник финансовой службы РК";
- Нагрудной знак "Налоговой службе Республики Казахстан -20 лет";
- Нагрудной знак "Үздік Мемлекеттік қызметші";
- Медаль " Ерең еңбегі үшін".