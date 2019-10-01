Тынысбеков Аскар Станиславович

Родился в 1964 году в г.Талгар, Алматинской области

Год окончания и наименование учебного заведения:

- в 1984 году Казахский институт физической культуры

- в 1992 году Казахский государственный экономический университет

- в 2005 году Казахский гуманитарно-юридический университет

Трудовая деятельность:

Трудовую деятельность в государственных органах РК начал в 1991 году.

1991 – 1992 гг. – Государственный налоговый инспектор отдела налогообложения хозорганов Государственной Налоговой инспекции по Енбекшиказахскому району Алматинской области, г.Есик;

1992-1994 гг. - Главный контролер-ревизор отделения Комитета финансового контроля по Енбекшиказахскому району Алматинской области, г.Есик;

1994-1996 гг. - Главный контролер-ревизор отделения Госкомфинконтроля РК по Енбекшиказахскому району Алматинской области, г.Есик;

1996-1996 гг. - Главный контролер-ревизор отделения Комитета финансово-валютного контроля при Минфине РК по Алматинской области, г.Есик;

1996-2000 гг. - Заместитель председателя Налогового комитета по Турксибскому району г.Алматы;

2000-2002 гг. - Председатель налогового комитета по г.Шымкент Южно-Казахстанской области Министерства государственных доходов РК, г.Шымкент;

2002-2008 гг. - Председатель налогового комитета по Южно-Казахстанской области Налогового комитета Министерства финансов РК, г.Шымкент;

2008-2010 гг. - Начальник Налогового управления по Алмалинскому району Налогового департамента по г.Алматы Налогового комитета Министерства финансов РК;

2010-2012 гг. - Начальник Налогового департамента по Атырауской области Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан;

2012-2014 гг. - Заместитель председателя Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан, г. Астана;

2014-2017 гг. - Руководитель Департамента государственных доходов по Жамбылской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан;

2017- н/в - Руководитель Департамента государственных доходов по городу Алматы Комитета государственных доходов МФ РК;

Награды, почетные звания, поощрения:

- Юбилейная медаль "Қазақстан Республикасының Конституциясына 10 жыл";

- Юбилейная медаль "Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл";

- За безупречную государственную службу и значительный вклад в развитии финансовой системы Республики Казахстан присвоены звания «Отличник налоговой службы», "Отличник финансовой службы РК";

- Нагрудной знак "Налоговой службе Республики Казахстан -20 лет";

- Нагрудной знак "Үздік Мемлекеттік қызметші";

- Медаль " Ерең еңбегі үшін".