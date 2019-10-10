Туймебаев Жансеит Кансеитулы

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова (1980), специальность «филолог»; Московский государственный социальный университет (2000), специальность «юрист». Доктор филологических наук.



ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1980 по 1993 годы - ассистент, старший преподаватель, доцент Казахского государственного университета им. С.М. Кирова.

В 1993-1994 годы - первый секретарь, заведующий отделом управления стран Среднего и Ближнего Востока и Африки МИД РК.

В 1994-1997 годы - второй, первый секретарь Посольства Республики Казахстан в Турецкой Республике (1994-1997).

В 1997-1999 годы - консультант Протокольной службы Президента Республики Казахстан, генеральный консул Республики Казахстан в Турецкой Республике.

С 1999 по 2004 годы - шеф Протокола Президента Республики Казахстан.

В 2004-2006 годы - советник Президента Республики Казахстан - шеф Протокола Президента Республики Казахстан.

В 2006-2007 годы - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Российской Федерации.

В 2007-2010 годы - министр образования и науки Республики Казахстан.

С 2010 года Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Турецкой Республике.

С 2011 года - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Албания по совместительству.

С 7 октября 2016 по 20 июня 2018 года - аким Южно-Казахстанской области

С 20 июня 2018 года по 26 февраля 2019 года - аким Туркестанской области.

С 28 февраля 2019 года - заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана, заведующий Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Администрации Президента Республики Казахстан.

Награжден орденами «Құрмет» и «Парасат», медалями «10 лет Астане», «20-летие независимости РК», «20-летие Конституции РК».