Туяков Дарын Шылбынович
Вице-министр цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1990 году окончил Ленинградское высшее военно-политическое училище ПВО
им. Ю.В. Андропова, в 1997 году - КазНУ им. Аль-Фараби, в 2007 году - Международную
академию бизнеса, в 2014 году - РАНХиГС при Президенте РФ. Специальность «Юрист-правовед».
ОПЫТ РАБОТЫ:
Трудовую деятельность начал в 1990 году. Работал
заместителем командира отдельной радиолокационной роты Радиотехнических войск
противовоздушной обороны, ведущим консультантом Министерства юстиции РК.
С 2002 по 2018 годы - работал на различных должностях в АО «Казахтелеком» — от
начальника юридического отдела до главного директора, руководителя Аппарата,
члена Правления.
С 2018 по 2019 годы — вице-министр информации и коммуникаций.
С апреля 2019 года - вице-министр цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.
Награды: Почетное звание «Үздік Байланысшы»
за личный вклад в развитие отрасли; Медали: «Астананың 10 жылдығы», «ҚР
тәуелсіздігіне 20 жыл».