Туяков Дарын Шылбынович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1990 году окончил Ленинградское высшее военно-политическое училище ПВО им. Ю.В. Андропова, в 1997 году - КазНУ им. Аль-Фараби, в 2007 году - Международную академию бизнеса, в 2014 году - РАНХиГС при Президенте РФ. Специальность «Юрист-правовед».











ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал в 1990 году. Работал заместителем командира отдельной радиолокационной роты Радиотехнических войск противовоздушной обороны, ведущим консультантом Министерства юстиции РК.



С 2002 по 2018 годы - работал на различных должностях в АО «Казахтелеком» — от начальника юридического отдела до главного директора, руководителя Аппарата, члена Правления.

С 2018 по 2019 годы — вице-министр информации и коммуникаций.

С апреля 2019 года - вице-министр цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

Награды: Почетное звание «Үздік Байланысшы» за личный вклад в развитие отрасли; Медали: «Астананың 10 жылдығы», «ҚР тәуелсіздігіне 20 жыл».

