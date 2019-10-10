Туякбаев Сапарбек Куракбаевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 2001 году окончил Ближневосточный технический университет(Турция), в 2004 году — университет Торонто (Канада).



ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал в 2005 году. В 2005—2009 годы занимал различные должности в Агентстве по делам госслужбы, Посольстве РК в РФ, министерстве индустрии и торговли, Администрации Президента.

В 2012—2017 годы работал заместителем акима Южно-Казахстанской области, курировал вопросы инвестиций, промышленности и предпринимательства.

С октября 2016 года по ноябрь 2017 года - председатель Комитета по инвестициям Министерства по инвестициям и развитию РК.

21 ноября 2017 года - 11 июля 2019 года - назначен председателем правления АО «НК «Kazakh Invest»

11 июля 2019 года - назначен заместителем акима Алматы

Владеет казахским, русским, английским, турецким и французским языками.