Туякбаев Ерлан Тулегенович
Член правления – заместитель председателя правления АО «ForteBank»
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1988 году окончил Казахский политехнический институт.
ОПЫТ РАБОТЫ:
1998-1999 годы – АО «Банк ЦентрКредит», главный инженер;
1999-2002 годы – АО «Народный Банк Казахстана», начальник управления, заместитель начальника управления информационных технологий;
2002-2005 годы – АО «Наурызбанк Казахстана», директор Департамента информационных технологий;
2005-2007 годы – АО «Народный Банк Казахстана», руководитель проектной команды Теменос, заместитель директора департамента;
2007-2010 годы – АО «АТФ Банк», Алматы, Unicredit group, директор департамента информационных систем;
2010-2013 годы – ТОО «Prof IT Global», директор;
2013-2016 годы – АО «ForteBank» (ранее АО «Альянс Банк»), управляющий директор;
С 1 февраля 2016 года – АО «ForteBank», заместитель председателя правления.Фото fortebank.com