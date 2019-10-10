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Туякбаев Ерлан Тулегенович

Туякбаев Ерлан Тулегенович

Член правления – заместитель председателя правления АО «ForteBank»

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1988 году окончил Казахский политехнический институт.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1998-1999 годы – АО «Банк ЦентрКредит», главный инженер;

1999-2002 годы – АО «Народный Банк Казахстана», начальник управления, заместитель начальника управления информационных технологий;

2002-2005 годы – АО «Наурызбанк Казахстана», директор Департамента информационных технологий;

2005-2007 годы – АО «Народный Банк Казахстана», руководитель проектной команды Теменос, заместитель директора департамента;

2007-2010 годы – АО «АТФ Банк», Алматы, Unicredit group, директор департамента информационных систем;

2010-2013 годы – ТОО «Prof IT Global», директор;

2013-2016 годы – АО «ForteBank» (ранее АО «Альянс Банк»), управляющий директор;

С 1 февраля 2016 года – АО «ForteBank», заместитель председателя правления. 

Фото fortebank.com

Туякбаев Ерлан Тулегенович
Туякбаев Ерлан Тулегенович
Член правления – заместитель председателя правления АО «ForteBank»
Персональная справка