Тусупкалиев Марат

ОБРАЗОВАНИЕ:

Магистр MBA университета бизнеса и международных исследований Женевы. Помимо степени магистра, имеет два высших образования в сферах экономики и менеджмента и разработки нефтяных и газовых месторождений.



ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал в национальной нефтегазовой компании«Казахойл» в 1998 году в городе Астане — занимал должность менеджера проекта департамента управления производством. Также работал в национальной компании«КазМунайГаз» на должности менеджера департамента по добыче нефти и газа. С 2003 по 2007 год занимал должность директора департамента по продаже нефти и нефтепродуктов в ТОО«Казахтуркмунай» в городе Астане.

В 2007 году перешел на государственную службу — назначен заместителем акима Бурлинского района, курировал вопросы развития малого и среднего бизнеса.

С 2008 по 2012 год занимал должность заместителя акима города Уральска, отвечал за эффективное развитие промышленного комплекса города и сферу ЖКХ.

С 2012 по 2016 год — аким Бурлинского района.

С 2016 по 2017 год — заместитель генерального директора ТОО«Альтаис групп».

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