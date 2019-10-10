Тусупбеков Рашид Толеутаевич
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ОБРАЗОВАНИЕ:
Карагандинский государственный университет, очного отделения юридического факультета,
1981 году.
ОПЫТ РАБОТЫ:
После прохождения трех месяцев стажировки в Советском народном районном суде
г. Караганды в ноябре 1981 года был избран народным судьей;
1984-1993 годы - председатель Нуринского районного суда Карагандинской области;
1993-1999 годы - председатель Карагандинского областного суда;
В апреле 1999 года назначен председателем судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Республики Казахстан. Исполнял обязанности председателя Верховного Суда Республики Казахстан;
С октября по декабрь 2000 года являлся председателем Комитета по судебному администрированию
при Верховном Суде Республики Казахстан;
21 декабря 2000 года Указом Президента Республики Казахстан назначен Генеральным Прокурором Республики Казахстан.
15 декабря 2005 года Указом Президента Республики Казахстан на второй конституционный срок назначен Генеральным Прокурором Республики Казахстан.
2 апреля 2009 года Указом Президента Республики Казахстан назначен министром юстиции РК.
С января 2012 года Председатель Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью.
2014-2015 годы - председатель высшего судебного совета Республики Казахстан;
26 августа 2015 года - освобожден от должности председателя Высшего Судебного Совета Республики Казахстан, назначен депутатом сената парламента Республики Казахстан;
С сентября 2015 года - депутатами сената Парламента РК был избран членом Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам.
12 августа 2019 года прекращены полномочия депутат Сената.
За заслуги перед государством, значительный вклад в социально-экономическое
и культурное развитие страны 8 декабря 2003 года награжден орденом "Барыс"
2 степени. Также, отмечен благодарственным письмом Президента Республики
Казахстан.
Имеет классный чин государственный советник юстиции 2 класса.