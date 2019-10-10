Тусупбеков Рашид Толеутаевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

Карагандинский государственный университет, очного отделения юридического факультета, 1981 году.





ОПЫТ РАБОТЫ:

После прохождения трех месяцев стажировки в Советском народном районном суде г. Караганды в ноябре 1981 года был избран народным судьей;

1984-1993 годы - председатель Нуринского районного суда Карагандинской области;

1993-1999 годы - председатель Карагандинского областного суда;

В апреле 1999 года назначен председателем судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Республики Казахстан. Исполнял обязанности председателя Верховного Суда Республики Казахстан;

С октября по декабрь 2000 года являлся председателем Комитета по судебному администрированию при Верховном Суде Республики Казахстан;

21 декабря 2000 года Указом Президента Республики Казахстан назначен Генеральным Прокурором Республики Казахстан.

15 декабря 2005 года Указом Президента Республики Казахстан на второй конституционный срок назначен Генеральным Прокурором Республики Казахстан.

2 апреля 2009 года Указом Президента Республики Казахстан назначен министром юстиции РК.

С января 2012 года Председатель Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью.

2014-2015 годы - председатель высшего судебного совета Республики Казахстан;

26 августа 2015 года - освобожден от должности председателя Высшего Судебного Совета Республики Казахстан, назначен депутатом сената парламента Республики Казахстан;

С сентября 2015 года - депутатами сената Парламента РК был избран членом Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам.

12 августа 2019 года прекращены полномочия депутат Сената.

За заслуги перед государством, значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны 8 декабря 2003 года награжден орденом "Барыс" 2 степени. Также, отмечен благодарственным письмом Президента Республики Казахстан.

Имеет классный чин государственный советник юстиции 2 класса.