Турысов Асет Нурланович
Председатель правления АО «Национальные информационные технологии»
ОБРАЗОВАНИЕ:
Окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби по специальности «бакалавр математического и компьютерного моделирования».
В 2017 году окончил Университет«Нархоз» по специальности«бакалавр экономики».
ОПЫТ РАБОТЫ:
С 2009 года — инженер-системный администратор отдела администрирования операционных систем в Дирекции информационных систем АО «Казахтелеком».
С 2011 по 2014 год — эксперт, главный эксперт департамента государственной политики в области информационных технологий Министерства транспорта и коммуникаций РК.
В 2014 году — управляющий директор РГП«Центр обслуживания населения» в Астане.
С 2014 по 2018 год — управляющий директор АО «Казпочта».
С 2017 года — независимый директор совета директоров НАО«Государственная корпорация «Правительство для граждан».30 января 2018 года - назначен председателем правления АО «Национальные информационные технологии»