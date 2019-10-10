Турысов Асет Нурланович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби по специальности «бакалавр математического и компьютерного моделирования».

В 2017 году окончил Университет«Нархоз» по специальности«бакалавр экономики».



ОПЫТ РАБОТЫ:

С 2009 года — инженер-системный администратор отдела администрирования операционных систем в Дирекции информационных систем АО «Казахтелеком».

С 2011 по 2014 год — эксперт, главный эксперт департамента государственной политики в области информационных технологий Министерства транспорта и коммуникаций РК.

В 2014 году — управляющий директор РГП«Центр обслуживания населения» в Астане.

С 2014 по 2018 год — управляющий директор АО «Казпочта».

С 2017 года — независимый директор совета директоров НАО«Государственная корпорация «Правительство для граждан».

30 января 2018 года - назначен председателем правления АО «Национальные информационные технологии»