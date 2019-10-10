Турмагамбетов Кайрат Жумабекович
Член правления KASE
ОБРАЗОВАНИЕ:
В1986 году окончил Казахский государственный университет;
В 2003 году - Маастрихскую школу менеджмента (Голландия).
ОПЫТ РАБОТЫ:
В 1986 году - инженер-программист Алма-Атинского производственно-технического предприятия ;
Ведущий специалист Алматинской фондовой бирже
1999-2009 годы - исполнительный директор инвестиционной компании «Global Securities Kazakhstan»;
2011-2013 годы - начальник управления казначейства АО «Нурбанк»;
2013-2015 годы - заместитель Председателя Правления «Нурбанк»;
С 01 октября 2015 года по апрель 2016 года - член Правления, Исполняющий обязанности Председателя Правления
«Нурбанк»;
С 12 мая 2016 года - член правления KASE.
Фото с сайта etoday.kz