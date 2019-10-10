Турмагамбетов Кайрат Жумабекович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В1986 году окончил Казахский государственный университет;



В 2003 году - Маастрихскую школу менеджмента (Голландия).



ОПЫТ РАБОТЫ:

В 1986 году - инженер-программист Алма-Атинского производственно-технического предприятия ;

Ведущий специалист Алматинской фондовой бирже

1999-2009 годы - исполнительный директор инвестиционной компании «Global Securities Kazakhstan»;

2011-2013 годы - начальник управления казначейства АО «Нурбанк»;

2013-2015 годы - заместитель Председателя Правления «Нурбанк»;

С 01 октября 2015 года по апрель 2016 года - член Правления, Исполняющий обязанности Председателя Правления «Нурбанк»;



С 12 мая 2016 года - член правления KASE.

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