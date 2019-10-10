Турлубек Арман Алашевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Казахскую государственную академию Управления и Алматинский институт Энергетики и связи.



ОПЫТ РАБОТЫ:

1993-1999 годы - руководитель ряда коммерческих структур города Сатпаев;

1999-2000 годы - секретарь Сатпаевского городского маслихата;

2000-2007 годы - заместитель акима города Сатпаев;

2007-2008 годы - директор ГУ «Департамент энергетики и коммунального хозяйства Карагандинской области»;

С апреля по сентябрь 2008 года - аким города Сатпаев;

2008-2010 годы - заместитель акима Карагандинской области по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и тарифной политике;

В 2010 году - советник заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан;

2010-2014 годы- председатель Комитета государственного энергетического надзора и контроля Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан;

С 2015 по 2016 годы - советник министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан.



С июня 2016 года - советник акима города Астаны.



20 октября 2016 по 27 июля 2019 года - аким района Сарыарка города Астана.

27 июля 2019 года назначен председателем Комитета по водным ресурсам.

Награды и медали:

Юбилейная медаль «20 лет независимости Республики Казахстан» («Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» медалі);

Юбилейная медаль «10 лет Астане» («10 жыл Астана»);

Медаль «За трудовое отличие» («Ерен еңбек үшін» медалі).

Нагрудные знаки:

Почетный нагрудной знак «Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген энергетигі» («Заслуженный энергетик Республики Казахстан»).

Почетные звания:

Почетное звание «Заслуженный энергетик СНГ».



