Турлубек Арман Алашевич
Председатель Комитета по водным ресурсам
ОБРАЗОВАНИЕ:
Окончил Казахскую государственную академию Управления и Алматинский институт Энергетики и связи.
ОПЫТ РАБОТЫ:
1993-1999 годы - руководитель ряда коммерческих структур города Сатпаев;
1999-2000 годы - секретарь Сатпаевского городского маслихата;
2000-2007 годы - заместитель акима города Сатпаев;
2007-2008 годы - директор ГУ «Департамент энергетики и коммунального хозяйства Карагандинской области»;
С апреля по сентябрь 2008 года - аким города Сатпаев;
2008-2010 годы - заместитель акима Карагандинской области по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и тарифной политике;
В 2010 году - советник заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан;
2010-2014 годы- председатель Комитета государственного энергетического надзора и контроля Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан;
С 2015 по 2016 годы - советник министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан.
С июня 2016 года - советник акима города Астаны.
20 октября 2016 по 27 июля 2019 года - аким района Сарыарка города Астана.
27 июля 2019 года назначен председателем Комитета по водным ресурсам.
Награды и медали:
Юбилейная медаль «20 лет независимости Республики Казахстан» («Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» медалі);
Юбилейная медаль «10 лет Астане» («10 жыл Астана»);
Медаль «За трудовое отличие» («Ерен еңбек үшін» медалі).
Нагрудные знаки:
Почетный нагрудной знак «Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген энергетигі» («Заслуженный энергетик Республики Казахстан»).
Почетные звания:
Почетное звание «Заслуженный энергетик СНГ».