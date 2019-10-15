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Турлашов Лаззат Махатович

Турлашов Лаззат Махатович

Первый заместитель акима Алматинской области

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1984 году окончил Алма-Атинский институт инженеров железнодорожного транспорта, инженер-строитель.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1977 год - рабочий стройучастка совхоза;

1986-1988 годы - методист по спорту, бригадир, мастер, старший прораб стройучастка совхоза;

1988-1989 годы - прораб Каскеленского межрайонного промышленного объединения;

1989-1990 годы - начальник участка кооператива «Тургай»;

1990-1994 годы - прораб Чемолганского АТО «Сельхозхимия»;

1994-1995 годы - председатель кооператива «Строитель-2»;

1995-1997 годы - начальник ТЭО, начальник хозрасчетного строительного участка АО «Алматыагрохим»;

1997-1998 годы - аким Горносадоводческого сельского округа;

1998-2006 годы - аким Гульдалинского сельского округа;

2006-2007 годы - заместитель акима Карасайского района;

2007-2009 годы - аким Жамбылского района Алматинской области;

2009-2011 годы - аким Карасайского района Алматинской области;

С апреля 2016 года - первый заместитель акима Алматинской области.

Награжден:

Орденом: «Құрмет» (2012);

Медалями: «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Республикасының Конституциясына 10 жыл» (2005), «10 жыл Астана» (2008), «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл» (2012).

Акимат Алматинской области
Турлашов Лаззат Махатович
Турлашов Лаззат Махатович
Первый заместитель акима Алматинской области
Персональная справка