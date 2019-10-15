Турлашов Лаззат Махатович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1984 году окончил Алма-Атинский институт инженеров железнодорожного транспорта, инженер-строитель.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1977 год - рабочий стройучастка совхоза;

1986-1988 годы - методист по спорту, бригадир, мастер, старший прораб стройучастка совхоза;

1988-1989 годы - прораб Каскеленского межрайонного промышленного объединения;

1989-1990 годы - начальник участка кооператива «Тургай»;

1990-1994 годы - прораб Чемолганского АТО «Сельхозхимия»;

1994-1995 годы - председатель кооператива «Строитель-2»;

1995-1997 годы - начальник ТЭО, начальник хозрасчетного строительного участка АО «Алматыагрохим»;

1997-1998 годы - аким Горносадоводческого сельского округа;

1998-2006 годы - аким Гульдалинского сельского округа;

2006-2007 годы - заместитель акима Карасайского района;

2007-2009 годы - аким Жамбылского района Алматинской области;

2009-2011 годы - аким Карасайского района Алматинской области;

С апреля 2016 года - первый заместитель акима Алматинской области.

Награжден:

Орденом: «Құрмет» (2012);

Медалями: «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Республикасының Конституциясына 10 жыл» (2005), «10 жыл Астана» (2008), «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл» (2012).