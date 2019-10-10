Турисбеков Заутбек Каусбекович
Секретарь партии «Нұр Отан»
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1973 году окончил Казахский химико-технологический институт, инженер-химик-технолог;
В 1985 году - Алма-Атинскую высшую партийную школу, политолог.
Кандидат экономических наук, тема диссертации: «Экономические и организационные основы реформирования сельскохозяйственных предприятий на этапе перехода к рыночным отношениям», (1994);
Член-корреспондент Международной академии информатизации, (1996);
Профессор экономики.
ОПЫТ РАБОТЫ:
1973-1977 годы - преподаватель, секретарь комитета комсомола Казахского
химико-технологического института;
1977-1979 годы - председатель бюро молодежного международного туризма «Спутник»
Чимкентского обкома Ленинского коммунистического союза молодежи Казахстана;
1979-1980 годы - первый секретарь Тюлькубасского райкома Ленинского коммунистического союза молодежи Казахстана;
1980-1985 годы - второй секретарь Тюлькубасского райкома партии;
1985-1990 годы - председатель Тюлькубасского райисполкома;
1990-1992 годы - первый секретарь Тюлькубасского райкома партии, председатель райсовета;
В 1992 году - глава Тюлькубасской районной администрации;
1992-1993 годы - начальник облсельхозуправления - заместитель главы Южно-Казахстанской областной администрации;
В 1993 году -первый заместитель главы Южно-Казахстанской областной администрации;
1993-1997 годы - аким Южно-Казахстанской области;
1997-1999 годы - председатель Агентства по миграции и демографии Республики Казахстан;
1999-2000 годы - заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан - заведующий Организационно-контрольным отделом;
2000-2003 годы - председатель Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы;
2003-2005 годы - Министр внутренних дел Республики Казахстан;
2005-2007 годы - председатель Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы;
2007-2009 годы -Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Узбекистан;
2009-2012 годы - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Российской Федерации;
2012-2015 годы - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Украине;
2012-2015 годы - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Молдова по совместительству;
С декабря 2015 года - секретарь партии «Нұр Отан».
Фото с сайта nurotan.kz