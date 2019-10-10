Турисбеков Заутбек Каусбекович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1973 году окончил Казахский химико-технологический институт, инженер-химик-технолог;

В 1985 году - Алма-Атинскую высшую партийную школу, политолог.

Кандидат экономических наук, тема диссертации: «Экономические и организационные основы реформирования сельскохозяйственных предприятий на этапе перехода к рыночным отношениям», (1994);

Член-корреспондент Международной академии информатизации, (1996);

Профессор экономики.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1973-1977 годы - преподаватель, секретарь комитета комсомола Казахского химико-технологического института;



1977-1979 годы - председатель бюро молодежного международного туризма «Спутник» Чимкентского обкома Ленинского коммунистического союза молодежи Казахстана;



1979-1980 годы - первый секретарь Тюлькубасского райкома Ленинского коммунистического союза молодежи Казахстана;

1980-1985 годы - второй секретарь Тюлькубасского райкома партии;

1985-1990 годы - председатель Тюлькубасского райисполкома;

1990-1992 годы - первый секретарь Тюлькубасского райкома партии, председатель райсовета;

В 1992 году - глава Тюлькубасской районной администрации;

1992-1993 годы - начальник облсельхозуправления - заместитель главы Южно-Казахстанской областной администрации;

В 1993 году -первый заместитель главы Южно-Казахстанской областной администрации;

1993-1997 годы - аким Южно-Казахстанской области;

1997-1999 годы - председатель Агентства по миграции и демографии Республики Казахстан;

1999-2000 годы - заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан - заведующий Организационно-контрольным отделом;

2000-2003 годы - председатель Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы;

2003-2005 годы - Министр внутренних дел Республики Казахстан;

2005-2007 годы - председатель Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы;

2007-2009 годы -Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Узбекистан;

2009-2012 годы - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Российской Федерации;

2012-2015 годы - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Украине;

2012-2015 годы - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Молдова по совместительству;

С декабря 2015 года - секретарь партии «Нұр Отан».

Фото с сайта nurotan.kz