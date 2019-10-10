Турисбек Айнур Заутбекқызы

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1998 годуокончила Leysin American School in Switzerland (ЛейзенскуюАмериканскую школу в Швейцарии).

В 2002 году окончила Казахский гуманитарно-юридический университет. Юрист.

Кандидат юридических наук, доцент.

Доктор философии юридических наук, профессор по академическому научному направлению «Гражданское право» Международной Академии Фундаментального образования (Пасадена, Калифорния, США – Санкт-Петербург).

Докторант Института Государства и Права Российской академии наук.

ОПЫТ РАБОТЫ:

Лейтенант полиции МВД РК

Член Народно-Демократической партии «Нур-Отан».

Член Казахстанской Ассоциации независимых директоров.

Автор более 60 научных статей по вопросам реформирования государственной службы и кадровой политики Республики Казахстан. Автор учебно-методического комплекса «Государственная служба в Республике Казахстан» (Астана 2004). Автор учебного пособия «Правовое регулирование государственной службы в Республике Казахстан» (Алматы 2009). Автор научно-практического пособия "Предупреждение коррупции в системе государственной службы правовыми средствами:Казахстанский опыт" (Москва, 2011).

2002 - наст.вр - Преподавательская деятельность.

2006-2011 - Заместитель директора по организационно-правовым вопросам ТОО «КазРосГеокосмос».

2006-2008 - Главный юрист, корпоративный секретарь АО «КАЗГЕОКОСМОС».

2008-2011 - Вице-президент по административно-правовым вопросам, член Правления АО «КАЗГЕОКОСМОС».

2011-2012 - Председатель Совета директоров АО "КАЗГЕОКОСМОС"

2011-наст.вр. - Управляющий директор по правовым вопросам ТОО «АлматыЭнергоСбыт».

Замужем. Имеет троих детей: дочери - Аиша (1999), София (2002), Мария (2010)